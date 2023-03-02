На Привокзальной площади Краснодара проверяют законность ларьков

Во время осмотра территории железнодорожного вокзала Краснодар-1 с руководителями структурных подразделений городской администрации заместитель главы Надежда Панаетова дала поручение проверить законность ларьков;

«Мы стараемся навести порядок, а в этот же момент на площади стоят ларьки, которые портят весь вид», — сказала Надежда Панаетова.

Кроме того, вице-мэр поручила тщательно проанализировать принадлежность земельных участков и объектов на них, чтобы требовать с ответственных лиц наведения порядка.

Ранее глава Краснодара Евгений Наумов поручил очистить от визуального мусора вокзалы города. За расклейку объявлений в неположенном месте предусмотрен штраф в размере от 2 до 2,5 тыс. руб. на граждан, на должностных лиц — от 4 до 20 тыс. руб., а на юридических лиц — от 100 до 500 тыс. руб.

Тат Гаспарян

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