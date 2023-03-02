В Петербург с начала года ввезли 25 млн импортных цветов

За два месяца 2023 года в Санкт-Петербург было ввезено 25 млн срезанных цветов из других стран, сообщила начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля на Государственной границе Российской Федерации Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Светлана Смурова.

«К 8 Марта наши прекрасные женщины не останутся без импортных цветов. В прошлом году в Петербург за год было введено порядка 40 млн штук срезанных цветов, в этом году поступило уже 25 млн, это примерно одинаковое количество по сравнению с прошлым годом»,— рассказала она на пресс-конференции (цитата по 78.ru).

Большая часть поставленных в город цветов поступили из Нидерландов, также цветы поставляются из Эквадора, Кении и Колумбии. Доля российской продукции на рынке города составляет около 17%.

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