Дорожный фонд Воронежской области увеличился до 16,8 млрд рублей

Объем дорожного фонда Воронежской области увеличился на 200 млн руб. и составил 16,8 млрд руб. Такие данные были представлены на заседании правительства региона. В пресс-службе облдумы отметили, что объем дорожного фонда еще будет увеличиваться в течение года.

По данным руководителя департамента дорожной деятельности области Максима Оськина, в 2023 году планируется отремонтировать более 177 км региональных дорог, завершить ремонт мостового перехода через Дон в Рамонском районе и продолжить реконструкцию Остужевской развязки в Железнодорожном районе Воронежа. Также в планах — внедрить интеллектуальную транспортную систему в Воронежской городской агломерации, построить четыре подъезда к объектам производства и переработки сельхозпродукции в Павловском, Аннинском и Бобровском районах.

По итогам 2022 года был проведен ремонт 334 км дорог, в том числе 206 км в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», отремонтировано 435 км муниципальных дорог с асфальтобетонным покрытием и 475 км дорог с щебневым покрытием, а также построено 23,5 км дорог в подшефных Воронежской области районах ЛНР.

Владимир Зоркий

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