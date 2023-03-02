Деревянную дачу Мюзера в Зеленогорске отреставрируют за 70 млн рублей

Исторический деревянный особняк «Дача Мюзера» в Зеленогорске отреставрируют примерно за 70 млн руб. Работы займут около трех лет, пишет 2 марта «Деловой Петербург».

В начале 2023 года здание выкупил Степан Цепалкин, совладелец и генеральный директор ООО «ПСГ МСП». Он вместе со своим бизнес-партнером Яном Бобрышевым занимается капремонтом зданий в центре Петербурга. Господин Цепалкин планирует использовать дом по историческому функционалу — как дачу.

Состояние здания в настоящее время оценивают как критическое, оно частично обрушено, местами отсутствует кровля. Детальный осмотр объекта на сегодня не представляется возможным и может быть опасен для жизни. Господин Бобрышев рассказал, что конструкцию дома придется полностью разбирать и собирать заново. Планировка дома по требованию КГИОП должна остаться неизменной.

Объем предполагаемых инвестиций в реставрационные работы назвать сложно. Примерная смета станет ясна после тщательных обследований. Без учета подвала и чердака общая площадь дома достигает 500 кв. м. По подсчетам экспертов, стоимость работ превысит 70 млн руб. Господин Цепалкин рассчитывает провести реставрацию провести примерно за три года.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что предыдущий собственник дачи «СК "Карат"» должен был отреставрировать здание еще восемь лет назад. Однако активисты в разрушении памятника винили не только компанию, но и комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

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