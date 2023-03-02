В Челябинске рассмотрели корректировки в проект спорткомплекса «РМК-Арена»

В ходе публичных слушаний в Челябинске одобрили внесение корректировок в проект спортивного объекта «РМК-Арены». Исполнитель проекта — ООО «РМК-Арена», попросило разрешить перенести планируемое здание энергоцентра спорткомплекса с восточной на западную часть участка.

Запланированный энергетический центр будет снабжать спорткомплекс водой, теплом и электроэнергией. Представитель проектной организации указал, что возвести энергоцентр на восточной части участка практически невозможно из-за прохождения по ней дороги общего пользования. Объект хотят разместить на пересечении улиц Университетской Набережной и Академика Макеева.

Спортивный объект «РМК-Арена» возводят в микрорайоне Тополиная аллея. Общая площадь комплекса составит 35 тыс. кв. м. Арена предусматривает размещение до 5 тыс. зрителей. В здании будет основной манеж и три универсальных зала для игровых видов спорта. Также предполагается шесть локаций для единоборств. Кроме того, будет работать фитнес-клуб, медицинский центр и кафе.