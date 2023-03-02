Заявку для получения миллиона рублей на ипотеку подали 134 врача на Кубани

В Краснодарском крае в этом году 134 врача подали заявление на получение 1 млн руб. на оплату первоначального взноса по ипотеке. Об этом сообщила заместитель главы региона Анна Минькова в Telegram.

В этом году по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» планируется привлечь 335 человек, добавила замглавы региона.

«Сохраним все меры поддержки для врачей, 200 млн руб. направим на приобретение служебных квартир»,— пишет госпожа Минькова.

Чтобы решить дефицит медицинских кадров, в регионе продолжат заключать договоры о целевом обучении в медицинском университете, оказываются меры соцподдержки.

В последние пять лет за средства краевого бюджета открыли три филиала медицинских колледжей в Выселках, Тимашевске и Курганинске, контрольные цифры приема увеличены на 30%. В Краснодарском крае 10 колледжей готовят средних медработников, они выпускают более 2 тыс. специалистов в год. Кубанский государственный медицинский университет ежегодно выпускает около 1,7 тыс. врачей.

В 2022 году по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» на Кубани предоставлена выплата 392 специалистам, 200 врачей получили по 1 млн руб. на оплату первоначального взноса по ипотеке, приобрели 54 служебные квартиры для медиков.

Тат Гаспарян

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