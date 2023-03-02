Нижегородская область направит 30 млн рублей на отлов бродячих собак

Более 30 млн руб. направят на программу вакцинации и стерилизации бродячих животных в Нижегородской области в 2023 году. Планируется отловить 2,9 тыс. собак, сообщили в региональном комитете ветеринарии.

Программа реализуется в Нижегородской области с 2014 года. Животных отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и затем отпускают обратно. Агрессивных собак оставляют на содержании в приюте. За девять лет численность безнадзорных животных снизилась в пять раз, до 3 тыс. особей.

Полностью решить проблему с бродячими собаками не получится, считает руководитель комитета ветеринарии Михаил Курюмов, потому что ежегодно на улице оказывается множество домашних животных. «Более того, полностью избавляться от уличных собак и кошек нельзя, они выполняют регулирующую функцию, ограничивая размножение на территории обитания других животных, к примеру, грызунов. При этом агрессивных безнадзорных животных благодаря программе становится гораздо меньше»,– сказал господин Курюмов.

Анастасия Еремина