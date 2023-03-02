Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прилетел в Свердловскую область, следует из данных портала Flightradar. Напомним, господин Медведев намерен посетить с рабочим визитом Белоярскую АЭС. Также ожидается, что на предприятие прибудут губернатор Евгений Куйвашев и полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В октябре прошлого года Дмитрий Медведев провел в Нижнем Тагиле контрольную проверку выпуска танков в корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ). Проверка прошла по указанию президента РФ Владимира Путина.

Тогда зампред Совета безопасности обсудил с руководством завода вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе спецоперации, а также устранения существующих проблем.

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