Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прилетел в Свердловскую область, следует из данных портала Flightradar. Напомним, господин Медведев намерен посетить с рабочим визитом Белоярскую АЭС. Также ожидается, что на предприятие прибудут губернатор Евгений Куйвашев и полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
В октябре прошлого года Дмитрий Медведев провел в Нижнем Тагиле контрольную проверку выпуска танков в корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ). Проверка прошла по указанию президента РФ Владимира Путина.
Тогда зампред Совета безопасности обсудил с руководством завода вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе спецоперации, а также устранения существующих проблем.