Дмитрий Медведев 2 марта посетит Белоярскую АЭС

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг, 2 марта, посетит с рабочим визитом Белоярскую АЭС (Свердловская область). Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе предприятия. Программа визита пока неизвестна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Белоярская АЭС имени Курчатова (входит в «Росатом» через концерн «Росэнергоатом») была введена в работу в апреле 1964 года. Она расположена в городе Заречный в Свердловской области. Сейчас в эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

В октябре прошлого года Дмитрий Медведев провел в Нижнем Тагиле контрольную проверку выпуска танков в корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ). Проверка прошла по указанию президента РФ Владимира Путина.

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