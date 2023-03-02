В доме жителя Абинска полицейские нашли крупную партию конопли

Сотрудники полиции обнаружили в доме 53-летнего жителя Абинска 2,7 кг наркотиков. Подозреваемый в настоящий момент задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

При осмотре дома подозреваемого правоохранители обнаружили в сарае шесть коробок с частями конопли, а также сверток с марихуаной и необходимые для употребления наркотиков предметы.

Правоохранители установили, что запрещенные вещества мужчина хранил для дальнейшего личного употребления.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы»,— сообщает ведомство.

Тат Гаспарян

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