Добровольца из танкового батальона имени Минина похоронили на Бору

На Бору простились с добровольцем из танкового батальона имени Минина Сергеем Суховым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава округа Алексей Боровский.

Сергей Сухов отправился на спецоперацию в июне 2022 года. Сначала он служил механиком-водителем, затем командиром танкового взвода. Доброволец погиб в феврале 2023 года под Лисичанском при выполнении боевых задач.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля 2022 года. Актуальной информации по потерям российской армии нет. В последний раз сведения о погибших нижегородцах публиковались в ноябре 2022 года, тогда сообщалось о гибели 128 военных.

Что происходит после начала спецоперации — в онлайн-трансляции «Ъ».

Елена Ковалева