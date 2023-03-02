Самыми социально ориентированными застройщиками Петербурга признали «Сэтл Сити», «ПИК» и «Эталон»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко вручил спецпризы застройщикам города «За весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры». Мероприятие проходило в рамках подведения итогов конкурса «Доверие потребителя», сообщили 2 марта в Смольном.

Награды оказались удостоены ООО «Сэтл Сити», АО «ГК «Эталон» и ПАО «ПИК СЗ». По итогам 2021 года первый девелопер ввел в эксплуатацию четыре детских сада на 730 мест. «ГК «Эталон» сдал три детских учреждения на 385 мест и одно встроенное помещение под амбулаторно-поликлиническое учреждение на 85 посещений. «ПИК» в то же время ввел в эксплуатацию два детсада на 380 мест и одну школу на 825 мест.

По итогам 2022 года за счет внебюджетных источников в Петербурге возвели 30 новых инфраструктурных объектов, в 2023-м планируется сдача еще 48 зданий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в новом учебном году в Петербурге появятся 100 дополнительных первых классов.

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