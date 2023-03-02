В новом учебном году в Петербурге появятся 100 дополнительных первых классов

С 1 сентября 2023 года в петербургских школах начнут работать 2,3 тыс. первых классов, что на 100 больше предыдущего учебного года. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Заявления на зачисление детей в первый класс в школы на территории района проживания семьи, родители будут приниматься с 1 апреля по 30 июня, в школы в других районах — с 6 июля по 5 сентября.

«Мы ежегодно сокращаем разрыв между социальной и жилой застройкой. Благодаря этому родители могут отдать ребенка в школу, которая находится поблизости от дома. В отдельных случаях администрации районов имеют право закрепить за домом две-три близлежащие школы»,— отметил губернатор Александр Беглов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Ленобласть откажется от полного выкупа школ и детсадов у застройщиков с 2024 года.

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