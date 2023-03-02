Проект челябинского межвузовского кампуса прошел публичные слушания

В Челябинске состоялись публичные слушания по выдаче условно разрешенного вида использования на участки под размещение объектов межуниверситетского кампуса. Проект направили на утверждение в управление по архитектурно-градостроительному проектированию города.

С инициативой о проведении слушаний выступило министерство образования и науки региона. На слушания ведомство вынесло вопрос о выдаче разрешения на участков площадью 8,1 тыс. кв. м, 29 тыс. кв. м, 58,2 тыс. кв. м и 561 кв. м возле главного корпуса Челябинского госуниверситета. Участки расположены в территориальной зоне Б.2.5 (специализированные общественно-деловые территориальные зоны высших и средних учебных заведений).

Общая площадь объектов межвузовского кампуса, который планируют возвести возле главного корпуса ЧелГУ, составит 123 тыс. кв. м. Там разместят учебно-научный комплекс с технопарком, лаборатории, коворкинг-парк, конференц-залы, магазины и общежития на 3,4 тыс. мест. Первые два общежития планируют запустить в эксплуатацию в марте 2024 года, остальные объекты — в конце 2025 года. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения со структурой группы ВТБ — ООО «Челябинская концессионная компания». Общий объем инвестиций составляет 16,7 млрд руб., из них 9,1 млрд — федеральные и региональные средства, остальное — инвестиции концессионера.