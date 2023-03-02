Компания «Интерлизинг» подвела итоги продаж 2022 года

По итогам 2022 года объем нового бизнеса компании составил 38 млрд рублей (включая НДС), что на 14% больше, чем годом ранее. Текущий лизинговый портфель за отчетный период вырос на 36% относительно прошлого года и превысил 52 млрд рублей.



«2022 год стал годом серьезных перемен, но после каждого нестабильного периода остаются эффективные компании, которые смогли оперативно адаптироваться к новым условиям. На 2023 год мы поставили сверхамбициозные планы: рост продаж, развитие филиальной сети, запуск новых продуктов и сервисов. Наша цель – превосходить ожидания клиентов на всех этапах взаимодействия», – отмечает коммерческий директор «Интерлизинг» Сергей Жарков.

В 2022 году Интерлизинг передал клиентам 6 777 единиц техники. Наиболее популярными предметами лизинга стали: автотранспорт – его доля в структуре нового бизнеса составляет 46%, из которых грузовая техника – 28%, легковой транспорт – 18%. Далее следует сегмент специальной техники – 35% и оборудование –19%.

Средняя стоимость приобретения легкового автомобиля в лизинг в компании «Интерлизинг» по итогам прошлого года составила 4,14 миллиона рублей, грузового – 7,35 миллиона рублей. В пятерку самых популярных марок легковых автомобилей среди российских лизингополучателей вошли: Lada, Mercedes-Benz, Toyota, Kia, Hyundai. ТОП-5 среди марок грузовых автомобилей распределился следующим образом: Shacman, КамАЗ, FAW, SITRAK, Mercedes-Benz.

ООО «Интерлизинг»