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В Ярославле власти не согласовали митинг в защиту «ПАТП-1»

Администрация Кировского и Ленинского районов Ярославля отказала депутату муниципалитета Евгении Овод в проведении митинга в защиту «ПАТП-1», сообщила «Ъ-Ярославль» депутат. «Ъ-Ярославль» сообщал, что целью митинга значилось привлечение внимания к вопросам «финансового состояния и работоспособности муниципальных предприятий общественного транспорта». Заявка на митинг до 100 человек была подана 27 февраля.

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Митинг планировался на улице Андропова — перед зданиями правительства области и мэрии Ярославля. Депутат пока не получила письменный отказ, по ее словам, в устном разговоре в администрации сослались на санитарные нормы.

Депутат планирует обжаловать решение администрации.

Антон Голицын

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