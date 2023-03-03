Туры набитые

Возобновляющийся сегодня после почти четырехмесячного перерыва матчем «Факела» с «Химками» чемпионат России припас на оставшуюся чертовую дюжину туров несколько любопытных интриг. Одна из них связана с обещающей быть довольно плотной гонкой за медалями, хотя вряд ли за золотыми: трудно представить, что уже имеющий отрыв «Зенит» упустит пятый подряд титул. Другая — с борьбой за выживание в премьер-лиге, в которой участвует и переживший зимой, по сути, радикальное переформатирование «Локомотив».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Спартак» (в красно-белой форме) отстает от «Зенита» всего на шесть очков, но все же трудно представить, что петербуржцы могут упустить пятый подряд чемпионский титул

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ «Спартак» (в красно-белой форме) отстает от «Зенита» всего на шесть очков, но все же трудно представить, что петербуржцы могут упустить пятый подряд чемпионский титул

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Взгляд на таблицу чемпионата России, которая c середины ноября прошлого года, то есть с того момента, когда он ушел на одну из самых долгих зимних пауз в своей истории, находилась в законсервированном состоянии, должен, видимо, приятно удивить человека, уже успевшего за эти четыре месяца ее подзабыть. Ну да, тут есть кому за что бороться в тех 13 турах, что значатся в весеннем календаре. Даже «золотая гонка» вроде бы в разгаре. «Зенит» лидирует, но отрыв не кажется совсем уж гигантским, гарантирующим спокойную жизнь на верхушке. «Спартак» в шести очках позади, «Ростов» — в семи. По идее, три-четыре тура — и все в этой нише может перевернуться с ног на голову.

Но в случае с «золотой гонкой» такие мысли, скорее всего, все-таки плоховато вяжутся с реальностью. В список аргументов в пользу того, что «Зенит» запас не растеряет, нужно явно включить не только очевидную, по крайней мере по отечественным меркам, мощь этого клуба, качество его скамейки, которое не сильно пострадало из-за отъезда в «Лион» Деяна Ловрена, и которому точно не повредит предоставление российского гражданства Малкому и Клаудинью, но и, например, некоторые детали его прежних взлетов. Во всех предыдущих чемпионатах, приносивших петербуржцам титулы, они демонстрировали, помимо всего прочего, умение с толком проводить зимний, без официальных матчей, период, прибавляя весной.

Четыре года назад перед перерывом «Зенит» выглядел командой шаткой, допустил целую серию очень болезненных осечек. После этого в 13 турах он сделал три ничьих и потерпел одно поражение. В 2020 году поражений в 11 матчах и вовсе не было. В 2021-м, пока основных конкурентов по весне жутко трясло (ЦСКА умудрился рухнуть со второго места аж на шестое), «Зенит» отличался исключительной стабильностью, потеряв в 11 турах девять баллов. Наконец, в прошлом сезоне в 12 встречах он набрал 29 очков, а единственный зенитовский проигрыш на этом отрезке случился в заключительном туре, в матче против «Нижнего Новгорода» со статусом, по сути, товарищеского: зенитовцы уже давно обеспечили себе очередное звание.

Но вот с серебром и бронзой, разумеется, все гораздо сложнее. Фора, которой перед рестартом обладает «Спартак» на фоне «Ростова»,— совершенно эфемерная, а не так уж далеко за тандемом располагается группа клубов, насчет которых есть ощущение, что осенью они выступали не так продуктивно, как предполагает их потенциал. Речь в первую очередь идет о «Динамо», ЦСКА, «Краснодаре».

При этом неплохая причина все же уверенно поставить в этой схватке на «Спартак» — даже оставив за скобками его недурную игру в недавних контрольных встречах и стартовом раунде play-off «Фонбет» Кубка России — лежит под рукой. На 13 туров у него приходится всего-то пять выездов. Причем фактически со всеми командами, похожими на опасных конкурентов — «Динамо», «Краснодаром», «Ростовом», ЦСКА,— он играет дома. Исключение составляет «Зенит»: с ним «Спартаку» предстоит рубиться в Санкт-Петербурге. Но это обстоятельство общую картину не слишком портит. При этом, допустим, ростовский график — куда менее благоприятный: в нем шесть домашних матчей.

Этот чемпионат России выделяется еще и тем обстоятельством, что в нем будет повод внимательно следить за разборками в подвальной нише, и тем, что раньше совершенно не волновало, кто из заведомых аутсайдеров покинет высший дивизион, а кто сумеет уцелеть. Все дело в присутствии в этой нише «Локомотива», который из-за осеннего кризиса оказался в положении безумно трудном без каких-либо оговорок. Железнодорожники вместе с «Факелом» в «зоне стыковых матчей», а «зона вылета» — сразу за ними: «Химки», идущие 15-ми, в балле позади. При этом, чтобы застраховаться от понижения в классе, нужно постараться. 12-я позиция принадлежит «Пари Нижнему Новгороду», и у него на шесть очков больше, чем у московско-воронежской сцепки.

А интриги в вопрос о судьбе «Локомотива» добавляет тот факт, что, в отличие от остальных клубов, он зимой решился не на стандартные косметические корректировки, а на почти что радикальную трансформацию облика. Изменения произошли на всех уровнях. У «Локомотива»-2023 по сравнению с бедовым «Локомотивом»-2022 новый топ-менеджер — спортивный директор Дмитрий Ульянов, новый тренер — пришедший из «Пари Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов, а еще наполовину новая основа, в которой вместо Марка Мампасси, Гирано Керка, Тина Едвая, Педринью — Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Херман Конти, Илья Лантратов, а также 34-летние Игорь Смольников и Артем Дзюба, чей возраст — прямое указание на как минимум временный, во имя спасения бренда, отказ от вполне официально объявленной стратегии со ставкой на молодежь. Между тем перспективы спасательной операции следует признать неясными. Во всяком случае, в кубковых матчах со «Спартаком» переформатированный «Локомотив», как ни крути, не смотрелся ровней клубу из топ-тройки.

Алексей Доспехов