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Коммерсантъ FM
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Покупатели выбирают экологичность

Светлана Бардина — о зеленых технологиях в строительстве

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какие экотребования предъявляют потенциальные покупатели к квартирам в новостройках.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В сегменте новостроек благоустройство и экологические характеристики становятся одними из важнейших элементов проектов. Потенциальные покупатели все чаще обращают внимание на зеленые технологии — интерес к ним существенно подрос за три года. Посетители офисов продаж внимательно изучают информацию и даже запрашивают дополнительные материалы и сведения по технологиям, которые применяют девелоперы.

В перечень ключевых экотребований попали системы очистки воды и воздуха, а также контроль потребления коммунальных ресурсов. Это выяснили эксперты компании MR Group, исследовав отношение потенциальных покупателей новостроек бизнес-класса и премиального сегмента к «зеленым» характеристикам жилых комплексов. Наиболее востребованной опцией стало наличие собственных или окружающих зеленых зон. Это парки, скверы и прогулочные аллеи на территории нового ЖК или рядом с ним.

Этот критерий стал основным для 75% респондентов. При этом зачастую они ожидают увидеть во дворе всесезонное решение с большим количеством деревьев, кустарников и даже цветов. Эксперты отмечают, что значимость зеленых зон стремительно подросла в начале 2020 года, когда в столице вводились коронавирусные ограничения. С тех пор возможность прогулки в окружении природы — практически обязательный запрос со стороны потенциальных покупателей квартир в жилых комплексах бизнес- и премиум-класса.

Еще один популярный «зеленый» запрос клиентов сегмента — контроль потребления ресурсов, эту опцию выделяют более половины опрошенных. Чуть меньше голосов потенциальные покупатели отдают системам очистки воздуха и воды, хотя и называют их важными «зелеными» характеристиками современных новостроек.

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