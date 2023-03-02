В Курской области после обстрела ВСУ погиб человек

В результате обстрела ВСУ в поселке Теткино Курской области были ранены двое мужчин, один из которых скончался до приезда скорой помощи. Об этом в свое Telegram-канале рассказал губернатор Роман Старовойт. «Второй мужчина госпитализирован с ранениями средней тяжести, ему экстренно оказывается вся необходимая помощь»,— уточнил глава региона.

Всего властями зафиксировано пять прилетов, повреждены, согласно предварительной информации, три дома. Нарушено электроснабжение.

После начала специальной военной операции на Украине приграничные территории Белгородской и Курской областей обстреливаются почти ежедневно. В результате обстрелов погибли более 30 мирных жителей, десятки людей ранены, тысячи домов получили повреждения или оказались полностью разрушенными. Средства, направляемые на восстановление жилья, инфраструктуры и помощь пострадавшим, исчисляются миллиардами рублей.

С апреля 2022 года в трех областях Черноземья — Белгородской, Курской и Воронежской — ввели желтый, средний уровень террористической угрозы. С октября 2022-го в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Воронежской и Курской областях, указом президента введен средний уровень реагирования.

Подробнее о том, что происходит в регионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляциях «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова