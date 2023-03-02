«Единая Россия» приостановила членство депутата из-за скандала с реконструкцией Курской битвы

Приостановлено членство в партии «Единая Россия» депутата городской думы Сызрани Сергея Иванова. Решение приняло региональное отделение организации.

Членство Сергея Иванова в партии «Единая Россия» было приостановлено из-за возбуждения уголовного дела о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). Согласно его фабуле, преступление было совершено при использовании денег Президентского фонда культурных инициатив, которые были выделены на патриотическое мероприятие общественной организации «Сплочение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Средства должны были быть потрачены на проект «Историко-патриотический фестиваль для детей и подростков "Помню и горжусь!"». Ранее сызранские общественники написали заявление в прокуратуру на Сергея Иванова после организации «реконструкции Курской битвы». Представление проводилось в спортзале Сызранского филиала Самарского государственного технического университета. 550 студентов городских филиалов СамГТУ и СГЭУ провели пять реконструкций. Средства на реализацию этого проекта в размере около 2,175 млн руб. выделили организации «Сплочение» из Президентского фонда культурных инициатив. Общественников особенно возмутила статья расходов «спецэффекты» – на деле студенты били руками по макетам, изображая выстрелы.

Георгий Портнов