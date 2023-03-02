«Единая Россия» приостановила членство депутата из-за скандала с реконструкцией Курской битвы

Приостановлено членство в партии «Единая Россия» депутата городской думы Сызрани Сергея Иванова. Решение приняло региональное отделение организации.
Членство Сергея Иванова в партии «Единая Россия» было приостановлено из-за возбуждения уголовного дела о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). Согласно его фабуле, преступление было совершено при использовании денег Президентского фонда культурных инициатив, которые были выделены на патриотическое мероприятие общественной организации «Сплочение».
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Средства должны были быть потрачены на проект «Историко-патриотический фестиваль для детей и подростков "Помню и горжусь!"». Ранее сызранские общественники написали заявление в прокуратуру на Сергея Иванова после организации «реконструкции Курской битвы». Представление проводилось в спортзале Сызранского филиала Самарского государственного технического университета. 550 студентов городских филиалов СамГТУ и СГЭУ провели пять реконструкций. Средства на реализацию этого проекта в размере около 2,175 млн руб. выделили организации «Сплочение» из Президентского фонда культурных инициатив. Общественников особенно возмутила статья расходов «спецэффекты» – на деле студенты били руками по макетам, изображая выстрелы.