Олег Трофимов назначен и. о. ректора нижегородского университета Лобачевского

Исполняющим обязанности ректора университета Лобачевского (ННГУ) назначили Олега Трофимова. До этого момента он занимал должность исполнительного директора Нижегородского научного центра. Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Совмещать деятельность на двух столь ответственных должностях невозможно, поэтому Олег Трофимов покинул пост в научно-образовательном центре. ННГУ – участник НОЦ, и организации ведут тесную совместную деятельность по продвижению научных разработок и выстраиванию эффективного взаимодействия с бизнес-партнерами. В должности и.о. ректора вуза Олег Трофимов продолжит эту работу», – комментирует заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Бывшего ректора ННГУ Елену Загайнову уволили из-за просроченной формы допуска к сведениям, составляющим гостайну, писал «Ъ-Приволжье». Назначение Олега Трофимова в университете не комментируют до его официального вступления в должность.

Господин Трофимов заведует кафедрой экономики предприятий и организаций ННГУ, состоит в научно-техническом совете инжинирингового дивизиона «Росатома» и рабочей группе Совета при полпреде президента РФ по Приволжскому федеральному округу.

Елена Ковалева