Нововоронежская АЭС перевыполнила план февраля по выработке электроэнергии на 3,61%

Нововоронежская АЭС (НВАЭС, филиал концерна «Росэнергоатом») за феврале 2023 года смогла выработать 2,568 млрд кВтч электроэнергии, или на 3,61% больше уровня планового задания Федеральной антимонопольной службы. Об этом рассказали в пресс-службе НВАЭС. Таким образом, общий объем выработанной за январь-февраль текущего года электроэнергии достиг 4,996 млрд кВтч против 4,819 млрд кВтч за аналогичный период 2022-го. «Этой электроэнергии достаточно для обеспечения нужд Воронежской области на протяжении четырех месяцев»,— отметили на АЭС.

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Энергоблоки №4, №5, №6 и №7 НВ АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком, радиационный фон не превышает фоновых значений, уточнили на НВАЭС.

О том, почему стоимость электроэнергии на бирже в декабре прошлого года достигла исторического максимума, читайте в публикации «Ъ».

Владимир Зоркий