УЗГА откроет Центр постпродажного обслуживания самолетов в Красноярском крае

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) запустит Центр постпродажного обслуживания новых самолетов в Красноярском крае. Соответствующее соглашение подписали врио гендиректора предприятия Сергей Федоров с гендиректором аэропорта Красноярска Андреем Метцлером и главой правительства региона Юрием Лапшиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Суть сегодняшних наших договоренностей в том, что в Красноярске мы создаем базу наземного, постпродажного обслуживания отечественных самолетов, которые фактически запускаются в производство. Имея в виду весь комплекс работ, в том числе подготовку летно-технического персонала», цитирует господина Лапшина ТАСС.

Напомним, УЗГА планирует реализовать масштабный проект на территории портовой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Ульяновске. Ранее одним из перспективных проектов УЗГА, которые могли бы быть реализованы на территории ПОЭЗ «Ульяновск», называлась сборка беспилотных летательных аппаратов.

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