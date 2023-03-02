Сердечная кинокамера

Сегодня открывается 25-й Международный документальный кинофестиваль в Салониках — один из крупнейших в Европе смотров неигрового кино. Комментирует Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nicolas Economou / NurPhoto / Getty Images Фото: Nicolas Economou / NurPhoto / Getty Images

На фестивальной афише работы шведского дизайнера Даниэля Эгнеуса изображено сердце с идущими от него артериями, в которое вмонтирован фрагмент географической карты. Документалист в своей работе всегда конкретен, он должен ориентироваться на местности. Но вдохновение, как всякий художник, он черпает из сердца: это наша внутренняя карта и наш внутренний глаз, направленный на динамично меняющийся мир. «В глубине истории каждого человека мы всегда найдем кровь» — так формулируется девиз нынешнего фестиваля. Прошедший год оказался самым драматичным в новейшей истории человечества, и кинематограф реагирует на него взрывом открытых эмоций.

В трех конкурсах фестиваля участвует 32 фильма. Главный конкурс, победитель которого награждается призом «Золотой Александр», рассматривается также как «билет на "Оскар"». Именно так случилось в прошлом году с фильмом Симона Леренга Вильмонта «Дом из щепок» о построенном волонтерами детдоме вблизи линии фронта в Донбассе: эта картина сначала победила в Салониках, а в итоге попала в оскаровский шорт-лист номинантов.

В нынешнем году украинская тема опять на первом плане.

Среди фильмов-конкурсантов — «После революции» поляка Кшиштофа Гереги: документальный реэнактмент, воспроизведение событий недавнего прошлого Украины в контексте происходящего там сегодня.

Карта, которую покрывает документальная камера, практически равна карте земного шара. В центре фильма грека Ангелоса Раллиса «Во время наводнения» — проблема климатических беженцев, она раскрывается через душераздирающую историю 12-летней девочки-сироты из Бангладеш, которая ищет убежище среди тонущего мира. Документалисты обнаруживают острейшие конфликты даже в странах, считающихся благополучными. «Генерал Геркулес» Броуди Пула переносит нас в австралийскую глубинку, где на фоне выборов мы наблюдаем борьбу местного Давида против коррумпированного Голиафа.

Большинство работ главного конкурса связано с гендерной проблематикой. «Свет падает вертикально» — так называется фильм гречанки Эфтимии Зимврагаки, основанный на личном травматическом опыте режиссера, пострадавшей от насилия в собственной семье. Картина «Узкая тропа к счастью» Каты Олаха показывает изолированное цыганское сообщество в Венгрии, объединяя темы этнической и сексуальной эмансипации. «Под небом Дамаска» (режиссеры Хеба Халед, Талал Дерки и Али Ваджих) — портрет группы молодых сирийских женщин, которые через искусство рассказывают о сексуальном насилии, которому они подвергались в патриархальном обществе.

«Последняя чайка» болгарина Тонислава Христова — ироническая рефлексия на тему умирающей профессии male escort и одновременно многослойная аллегория Балкан и современного мира в целом, в котором решительно пересматриваются гендерные роли. «Двойная королева» Валери Контакос знакомит с Челли Уилсон, королевой порноиндустрии Нью-Йорка 1970-х годов: перед нами разворачивается невероятная история этой нетрадиционной феминистской иконы. Наконец, «Кем я не являюсь» Тюнде Сковран не менее умопомрачительная история еще одной небинарной королевы красоты из Южной Африки.

Помимо главного конкурса в Салониках есть второй — «Новички» — и третий — Film Forward, в них тоже собрано изрядное количество актуальных фильмов о турбулентной современности.

Их герои — независимые журналисты, работающие в горячих точках, фермеры, борющиеся с мультинациональными корпорациями, ученые, сохраняющие память о жертвах войн, молодые монахи, инвалиды и пациенты психбольниц, просто люди, проживающие свою частную жизнь и выходящие на рубеж старости. Документы, интимные портреты и персональные истории, сигналы SOS и предупреждения. Свидетельства насилия и дискриминации, триумфов и трагедий, преодоления груза прошлого и воли к будущей жизни.