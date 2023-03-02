Правительство Брянской области опровергло смерть девочки, раненной во время обстрела

Девочка, попавшая под обстрел в Брянской области, жива. Ее госпитализировали в больницу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правительство региона.

«Мы опровергаем гибель девочки, ей оказывается медицинская помощь»,— сказал собеседник ТАСС из правительства области, его имя не приводится.

Сегодня днем, 2 марта, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию Климовского района в село Любечане с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Сообщалось о гибели девочки. СМИ со ссылкой на власти пишут о захвате шести заложников в селе Любечане и боестолкновении с украинскими диверсантами.

Что происходит на 372-й после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко