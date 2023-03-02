«Липецкцемент» планирует вложить в объекты социальной сферы облцентра 48 млн рублей

Правительство Липецкой области, администрация города Липецка и «Липецкцемент» (входит в холдинг «Цемрос», ранее — «Евроцемент») заключили трехстороннее соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на три года, согласно которому предприятие намерено выделять по 16 млн руб. ежегодно на развитие объектов социальной сферы. Таким образом, за 2023-2025-й годы «Липецкцемент» направит на эти цели 48 млн руб. Впоследствии соглашение может быть пролонгировано, сообщили в «Цемросе».

«Цемрос» объединяет 16 цементных заводов в 13 регионах России, в том числе в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях. В июне 2021 года Михайловский КСМ, входящий в группу «Смиком», связанную с родственником Олега Дерипаски Павлом Езубовым, выкупил у Сбербанка активы холдинга (тогда еще «Евроцемента») за 161 млрд руб. По собственным данным компании, доля «Цемроса» на цементном рынке России составляет порядка 30%.

Подробнее о прошлых финансовых проблемах холдинга — в публикации «Ъ».

Мария Старикова