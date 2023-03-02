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В Челябинске СК проверит банный комплекс, после посещения которого заболели трое детей

Следственные органы Челябинской области проверяют водно-развлекательный комплекс «Атлантида» в региональном центре. После посещения заведения трем детям потребовалась медицинская помощь, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Банный комплекс с бассейном расположен в Курчатовском районе Челябинска. В больницу обратились трое детей, у которых покраснели кожные покровы и слизистая оболочка глаз после посещения комплекса. Сейчас в лечебном учреждении остается шестилетний мальчик. Остальные лечатся дома.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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