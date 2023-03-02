Лавров: Запад без зазрения совести хоронит зерновую сделку

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад «без зазрения совести хоронит» сделку по вывозу зерна из Украины, инициированную ООН. Он также призвал отказаться от «логики доминирования, диктата и санкций» и поставить «заслон нелегитимным санкциям».

«Запад без зазрения совести хоронит известную гуманитарную инициативу генсекретаря ООН»,— сказал Сергей Лавров на заседании глав МИДов стран G20 (цитата по ТАСС). По его словам, по всему миру есть препятствия для вывоза российской сельхозпродукции, а украинское зерно идет в Евросоюз по демпинговым ценам.

Господин Лавров также заявил, что признание разнообразия и взаимного уважения интересов необходимо для установления нового порядка. «Становление полицентричного мира требует признания цивилизационного разнообразия и взаимного уважения интересов. Необходимо отказаться от ущербной логики доминирования, диктата и санкций»,— сказал он (цитата по ТАСС) .

«Необходимо поставить заслон нелегитимным санкциям, любым формам нарушения свободы международной торговли, манипулированию рынками, произвольному введению ценовых потолков и другим попыткам присвоения чужих природных ресурсов»,— добавил он (цитата по ТАСС).

Зерновая сделка была заключена между Россией и Украиной при участии Турции и ООН летом 2022 года. Она предполагает открытие портов Украины для вывоза зерна и устранение препятствий при экспорте российских удобрений и продовольствия. Изначально соглашение действовало до 19 ноября, в ноябре ее продлили на 120 дней. Переговоры по ее очередному продлению должны были начать в конце февраля. 24 февраля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали ее на телефонных переговоров. Продлить сделку призывали ООН и США.

Что происходит на 372-й после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко