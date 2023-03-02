NYT: в США растет недовольство поддержкой Украины

Недовольство политикой президента США Джо Байдена, усталость налогоплательщиков, а также предстоящие выборы на пост главы государства могут привести к расколу американского Конгресса по вопросу поддержки Украины. Такой вывод сделала The New York Times на основе социологических опросов.

Издание отмечает, что двухпартийная коалиция в Конгрессе США в поддержку Украины до сих пор сильна. Однако сторонники увеличения военной помощи опасаются, что в преддверии президентских выборов и на фоне усталости налогоплательщиков от передачи иностранным государствам «десятков миллиардов долларов», военная поддержка будет урезана прежде, «чем удастся одолеть Москву».

По данным опросов Associated Press, которые приводит издание, доля американцев, поддерживающих предоставление помощи Украине, за девять месяцев сократилась с 60% до 48%. Из материалов исследовательского центра Pew Research Center следует, что доля американцев, считающих, что США оказали Киеву слишком много помощи, за год выросла с 7% до 26%.

23 декабря 2022 год Джо Байден подписал законопроект о бюджете на 2022/23 финансовый год на сумму $1,7 трлн. В этот документ были включены и $45 млрд помощи Украине. При это большинство представителе Республиканской партии не поддержало это решение. По их мнению, такие действия могут привести США к банкротству. По оценке Пентагона, за год США предоставили Украине военную помощь на $32 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «И пошел республиканец на республиканца».

Милена Костерева