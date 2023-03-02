В России отзывают почти 30 тыс. автомобилей Toyota 20-летней давности

Компания Toyota отзывает в России 22,7 тыс. автомобилей 20-летней давности, сообщает Росстандарт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Toyota Avensis (T250)

Фото: Toyota Toyota Avensis (T250)

Фото: Toyota

Под отзыв попали проданные с апреля 2003 года по май 2007 года автомобили Toyota Avensis, у которых «существует вероятность уменьшения плотности вещества пиропатрона с течением времени из-за воздействия на газогенератор высоких температур окружающей среды и влажности».

«Срабатывание подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля, что в свою очередь, может повлечь серьезные травмы водителя и пассажиров автомобиля», — пояснили в Росстандарте.

Для устранения проблемы официальные дилеры Toyota заменят газогенераторы водительской подушки безопасности. Все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.

Максим Вершинин

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