В Иркутске зафиксирован очаг заболевания корью

Специалистами управления Роспотребнадзора по Иркутской области зафиксирован очаг кори в Иркутске. Как сообщила сегодня, 2 марта, заместитель руководителя ведомства Наталья Поталицина в ходе прямого эфира в Центре управления регионом, заражены восемь человек, у пяти из них корь подтверждена лабораторно.

«Все заболевшие — дети до года либо дети, не имеющие прививок. Очаг достаточно серьезный, но ситуация в регионе контролируемая. Вводить масштабные ограничительные мероприятия нецелесообразно»,— уточнила госпожа Поталицина.

28 февраля региональное управление Роспотребнадзора сообщало о первом случае выявления кори в Приангарье. Заболевший — ребенок, побывавший до этого вместе с семьей в Таджикистане.

Влад Никифоров, Иркутск