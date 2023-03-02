Еще почти 1 млрд рублей выделят на строительство второй линии метро Казани

Еще 926 млн руб. выделят на строительство первого участка второй линии казанского метро. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Заказчиком выступает Главстрой Татарстана. Деньги пойдут на работы на участке от станции «Фучика» до станции «Сахарова». Здесь пройдет соединительная ветка, которая свяжет первую и вторую линии метро, а также 100-метровый подземный пересадочный узел между проектируемой станцией «Улица Юлиуса Фучика» и станцией «Дубравная» первой линии.

Напомним, первый участок второй линии метро будет состоять из четырех станций. Помимо станций «Фучика» и «Сахарова» сюда войдут станции «10-й микрорайон» и «100-летие ТАССР».

"Ъ-Казань"