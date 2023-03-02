На Кубани за сутки коронавирусом заболели 277 человек

В Краснодарском крае за минувшие сутки зарегистрировали 277 случаев заболевания коронавирусом. По данным оперштаба региона, среди заболевших 173 женщины и 104 мужчины.

Больше всего новых пациентов отметили в Краснодаре (134), Каневском районе (21) и Сочи (12).

В Новороссийске и Северском районе заболели по 11 человек. В Кавказском и Тимашевском муниципалитетах выявили по восемь заболевших, в Геленджике и Кущевском районе — по семь. В Армавире заболели шесть жителей. По пять — в Анапе, в Белоглинском и Динском муниципалитетах. В Горячем Ключе, Гулькевичском, Кореновском и Тихорецком районах отметили по четыре случая заболевания, в Красноармейском три. По два жителя заболели в Абинском, Брюховецком, Ейском, Калининском, Славянском, Староминском и Тбилисском муниципалитетах. В Крымском, Лабинском, Павловском и Туапсинском районах отметили по одному эпизоду.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 350051 случая заболевания. С выздоровлением выписали 337393 пациента, 11154 человека скончались.

Анастасия Донскова

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