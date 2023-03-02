В Великобритании в начале пандемии COVID-19 рассматривали возможность избавления от домашних котов

В самом начале пандемии COVID-19 британское правительство рассматривало вариант истребления всех домашних котов как меру сдерживания распространения коронавируса. Об этом в интервью Channel 4 News рассказал заместитель министра по вопросам технологий, инноваций и биологических наук Джеймс Бетелл, который в период пандемии возглавлял программу тестирования граждан на COVID-19.

По словам господина Бетелла, которого цитирует газета The Guardian, в самом начале пандемии было еще неизвестно, передается ли коронавирус от домашних котов людям. «Не стоит забывать, что мы тогда знали очень мало об этом заболевании. Был момент, когда нам совсем не было понятно, может ли это заболевание передаваться от домашних питомцев. На самом деле, в какой-то момент возникла идея обратиться к общественности с призывом истребить всех котов в Великобритании. Вы можете себе представить, что произошло бы, если бы мы решили так сделать?» — отметил он.

Как пишет The Guardian, в отсутствие точных данных о свойствах коронавируса в начале пандемии специалисты советовали британцам в 2020 году не целовать своих домашних питомцев, после того как был выявлен первый случай заражения домашней сиамской кошки COVID-19. Так, профессор сравнительной вирусологии Университета Глазго Маргарет Хоузи рекомендовала владельцам домашних животных «очень тщательно соблюдать гигиену» и при наличии у хозяина признаков COVID-19 мыть руки, прежде чем контактировать с ними.

О влиянии пандемии на психическое здоровье читайте в материале «Ъ» «Вирус проник в мозг».

Алена Миклашевская