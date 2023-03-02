Yahoo! News: 68% голосующих американцев считают Байдена слишком старым для еще одного президентского срока

Президент США Джо Байден слишком стар для еще одного срока на этом посту, считают 68% американских избирателей. Экс-президент США Дональд Трамп слишком стар для еще одного срока для 45% избирателей. Об этом сообщил Yahoo! News со ссылкой на собственный опрос, проведенный совместно с YouGov.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Согласно результатам опроса, 48% демократов или близких к ним по убеждениям избирателей предпочли бы выдвижение Джо Байдена на второй президентский срок. Еще 34% хотели бы видеть в качестве основного кандидата кого-то другого. Yahoo! News отмечает, что количество тех, кто поддержал бы выдвижение господина Байдена, стало самым высоким с ноября 2021 года.

При этом среди всех американцев 68% избирателей считают, что Джо Байден слишком стар для переизбрания. Еще 18% избирателей так не думают, 17% не смогли ответить на вопрос.

Экс-президента США Дональда Трампа слишком старым для еще одного срока считают 45% всех избирателей, 35% с этим не согласны. Не смогли ответить на вопрос 20%. Среди членов Республиканской партии слишком старым для выдвижения господина Трампа считают 32% членов партии. 54% так не думают, 14% не смогли ответить на вопрос.

Джо Байден пока официально не сообщал о выдвижении на выборах 2024 года. По его словам, он еще не принял окончательного решения. Дональд Трамп анонсировал свое участие в выборах президента США от Республиканской партии в ноябре 2022 года. В феврале об участии в выборах от республиканцев объявляла бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Олеся Павленко