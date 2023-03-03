Банк Уралсиб оценил потенциал Красноярского края

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Финансовые институты страны подводят итоги прошлого, 2022 года и ставят амбициозные цели на будущее. Новые вызовы в условиях турбулентности макроэкономики и санкционного давления заставляют искать новые решения для розничных клиентов и корпоративного бизнеса и повышения стабильного развития банковского сектора. Как развиваются подразделения банка в Сибири, в частности в Красноярском крае, рассказала управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Наталья Голубева.



— Наталья Сергеевна, прошедший год стал непростым для банковского сектора. Как вы оцениваете работу банка в различных направлениях деятельности?

— В прошедшем году банковская система России продемонстрировала высокую устойчивость к внешним и внутренним вызовам. Например, ни один крупный банк не был лишен лицензии Банка России. И важно, что доверие к банковскому сектору у населения и предпринимателей было и остается по-прежнему высоким.

Уралсиб оперативно и гибко реагировал на изменения макроэкономики и показал высокую стабильность, эффективность и способность развиваться в любой ситуации.

Например, наш банк продолжил развивать автокредитование, несмотря на прогнозы экспертов о рисках в этой сфере экономики. В Красноярском крае мы заключили договоры с крупными дилерскими центрами и автосалонами. Во многих из них работают наши сотрудники — пос-агенты для помощи клиентам при заключении кредитных договоров. Были усовершенствованы кредитные процессы: увеличен срок кредитования и разработаны специальные программы для оформления в кредит автомобилей с пробегом, в том числе китайских производителей. Есть программа кредитования без залога.

Все эти решения позволили нарастить объемы автокредитования в 1,2 раза. В мае прошлого года по этому виду кредитования банк вошел в топ-5, что подтверждено данными крупнейшего поставщика аналитики для банков Frank RG.

Также активно развивалась выдача кредитных карт. В 2022 году портфель банка увеличился по этому направлению почти на 50 %. Новых карт по сравнению с этим же периодом 2021 года было выпушено в 3,4 раза больше. Кредитные карты неоднократно высоко оценивались экспертами рынка. Что касается дебетовых карт, то флагманским продуктом является наша карта «Прибыль». Она включает такие привилегии для клиентов, как повышенный кешбэк за покупки и начисление процентов на остаток денежных средств на карте.

Важны и мнения экспертов рынка. Уралсибу была присуждена престижная премия Retail Finance Awards 2022 в номинации «Прорыв года» за активное развитие направления «карточного» бизнеса и премиального обслуживания. Банк занял второе место: это очень достойная оценка экспертного сообщества.

Также были высоко оценены и другие продукты и услуги банка. Мобильный банк «Уралсиб онлайн» был включен в число лидеров согласно рейтингу специализированного портала Brobank.ru.

А интернет-проект «Уралсиб бизнес онлайн» для корпоративных клиентов вошел в топ-10 лучших мобильных и интернет-банков для бизнеса по версии исследования Markswebb «Business Internet Banking Rank 2022».

— Как сказалась турбулентность в экономике на корпоративном бизнесе банка?

— Уралсиб смог не только удержать свои позиции, но и улучшить их. Многие клиенты выбирали нас из-за стабильной работы в условиях санкций, под которые мы не попадали в 2022 году. Оперативно и гибко реагировали на запросы клиентов в части внешнеэкономической деятельности, проводили акции, предлагали новые валюты. Например, были запущены расчеты в турецких лирах.

В результате в прошлом году количество активных клиентов только в сегменте МСБ увеличилось на 9 % и достигло 133 тыс. предпринимателей и юрлиц. Кредитный портфель для них вырос до 12,3 млрд руб. Еще одним преимуществом банка для клиентов стало активное обеспечение гарантий по кредитам: этот объем превысил 35,7 млрд руб., а общий объем пассивов — 95 млрд руб.

— Какие цифровые продукты и сервисы запущены в банке и что предстоит сделать в ближайшем будущем?

— Для клиентов-физлиц мы разработали и внедрили различные электронные сервисы в части выдачи ипотеки. Процесс максимально удобен: заявку можно подать на сайте или обратиться по телефону. В итоге клиент приходит в банк только на подписание договора, остальные процессы оцифрованы. Причем у нас нет привязки к конкретному городу. Дистанционно можно оформить ипотеку из Красноярска, например, в любом городе — Москве, Санкт-Петербурге или Сочи. Также физлица могут оформить онлайн цифровые карты и кредиты.

Еще один проект — «Цифровая зарплата». Он позволяет предпринимателям и компаниям совершать переводы зарплаты в рублях на любые счета сотрудников в любых банках. Также сервис предусматривает возможность одновременной уплаты всех налогов, связанных с начислением зарплаты. Экономится не только время, но и средства, связанные с переводом денег в банки сотрудников.

В конце 2022 года банк запустил платежный сервис торгового эквайринга POS-терминал Tap on phone. Это позволяет предпринимателям принимать безналичную оплату в мобильном смартфоне с операционной системой Android. Сервис значительно сокращает затраты на покупку, хранение и обслуживание терминального оборудования и особо актуален для компаний с услугами по доставке товаров потребителям.

— А как вы оцениваете региональное развитие банка в Сибири?

— Красноярск имеет для нас большой потенциал как город-миллионник с развитой экономикой. По итогам 2022 года экономические показатели всех подразделений банка в Красноярске значительно выросли. Активный рост продолжился и в первом квартале 2023 года за счет ипотеки, кредитования, кредитно-дебетовых крат, микрокредитов, зарплатных проектов, автокредитования. Мы ставим большие цели для развития нашего банка в регионе в различных сегментах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

— В прошлом году в Красноярске следом за другими территориями страны был открыт Центр развития малого бизнеса Уралсиба. Это новый формат работы с МСБ в формате партнерства. Каковы первые итоги деятельности центра?

— Банк в 2022 году развивал линейку продуктов для МСБ и цифровые сервисы. Была расширена сеть специализированных Центров развития малого бизнеса банка Уралсиб. Они эффективно работают не только в Москве, Санкт-Петербурге, но и в крупных городах присутствия банка, включая Красноярск.

Такой центр в краевой столице был открыт осенью прошлого года и уже показал первые результаты. Центр позволяет клиентам получать весь перечень услуг, профессиональные консультации, юридическое сопровождение бизнеса по всем видам продуктов. Также центр оборудован кассовым узлом и работает как полноценный дополнительный офис.

Если оценивать потенциал МСБ в Красноярском крае, то мы ежеквартально прирастем за счет 350 новых клиентов и компаний в этом сегменте. Это хорошая цифра, учитывая, что в основном к нам приходят активные предприниматели, которые ведут доходный бизнес на протяжении нескольких месяцев. Основной фокус нашего внимания — на предприятия, зарегистрированные в последние 6–12 месяцев. Они оформляют кредиты и наряду с расчетно-кассовым обслуживанием держат остатки на счетах до востребования, открывают депозиты. К слову, многие компании обращаются за гарантиями банка для получения кредитов.

Гарантийный бизнес — наша сильная сторона. Мы помогаем тем компаниям, которые участвуют в торгах и тендерах. В прошлом году, например, банк выдал гарантию на 40 млн руб. одной из компаний Красноярского края.

Цель этого года — активное развитие транзакционного бизнеса, развитие высокоэффективной службы хантеров и премиального обслуживания для МСБ, рост клиентской базы и кредитного портфеля, а также увеличение выдачи гарантий. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы и возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

В каких сферах мы ожидаем улучшение экономики? Красноярский край — экономически развитая промышленная территория с активным потребительским рынком. Мы видим большой потенциал территории по всем направлениям, включая малый бизнес.

Сегмент МСБ представлен оптовой и розничной торговлей, производственной сферой и услугами. В числе наших нынешних клиентов представлены все виды деятельности, начиная от общепита, торговли и до производства строительных материалов.

Нам есть что предложить представителям бизнеса разного уровня и масштаба. Доля рынка нашего банка — около 2 % на рынке, и эту долю мы намерены поступательно увеличивать за счет удовлетворения клиентского спроса на широкий перечень банковских услуг и инновационных цифровых продуктов.

«БАНК УРАЛСИБ» ПАО