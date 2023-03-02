«Синтез» примет участие в реализации всероссийской программы по профориентации

ПАО «Синтез» (Курган, входит в «Биннофарм групп») заключило соглашение о сотрудничестве с Центром опережающей профессиональной подготовки Курганской области, в рамках которого предприятие примет участие в реализации всероссийской программы профориентации «Лифт в будущее».

Как сообщают в пресс-службе компании, главной целью проекта станет профессиональная ориентация школьников средних и старших классов с применением современных образовательных практик и опыта крупных российских компаний. Программа рассчитана на подростков 14-18 лет и включает восемь направлений, в числе которых фармацевтика.

«Для нас, представителей фармацевтической отрасли, очень важно, чтобы молодежь Кургана оставалась работать в нашем регионе, - говорит исполнительный директор “Синтеза” Борис Жоров. – Промышленность остро нуждается в кадрах, особенно молодых, талантливых и имеющих четкое представление о том, какую профессию они хотят выбрать».