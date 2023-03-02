В Хабаровском крае на три года запретили охоту на кабана для поддержки кормовой базы тигров

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев издал постановление о запрете с июня текущего года всех видов охоты на кабана, за исключением научных целей. Об этом он сообщил сегодня, 2 марта, в своем Telegram-канале. Численность диких кабанов в регионе за 2020–2022 годы сократилась на 75%, с 15,6 тыс. до 3,8 тыс. Основной причиной называется африканская чума свиней. Отстрел кабана, главной добычи амурского тигра, запрещается на три года, чего должно хватить для восстановления популяции.

«Численность тигра растет. В 2015 году в Хабаровском крае их было 105, в 2022-м — 140–150 особей. И поэтому сегодня мы фиксируем увеличение частоты выходов тигра к населенным пунктам в поисках пищи. А это небезопасно для наших людей»,— отметил глава региона.

Инициатива прошла согласование в Минприроды РФ. Ранее «Ъ» сообщал о случае нападения тигра на охотников, после которого руководство ФГБУ «Заповедное Приамурье» (находится в ведении Минприроды РФ) на специальном совещании в правительстве региона предложило запретить охоту на кабана по примеру соседнего Приморского края.

Вместе с тем в дирекции «Заповедного Приамурья» «Ъ» заявили, что одной этой меры может оказаться недостаточно и желателен запрет на охоту и на ряд других копытных.

В регионе с разрешения Росприроднадзора продолжается отлов так называемых конфликтных тигров — шести особей в Бикинском, Вяземском, Хабаровском, Нанайском районах и районе имени Лазо. По информации господина Дегтярева, четвертый хищник отловлен в селе Арсеньево. Молодая истощенная тигрица зашла на подворье, схватила собаку, а затем забралась под веранду дома. Ее планируют доставить в специальный центр в Приморье для реабилитации, после чего выпустить в тайгу вдали от населенных пунктов.

Эрнест Филипповский, Хабаровск