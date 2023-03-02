Продажи АвтоВАЗа за месяц выросли на 34%

Продажи автомобилей Lada в России по результатам февраля в годовом выражении увеличились на 4,7%. Всего за прошлый месяц было продано до 23 437 машин, что на 34,2% выше, чем в январе.

Как сообщила пресс-служба АвтоВАЗа, основным драйвером февральских продаж компании стали:

Lada Granta — за прошедший месяц было реализовано 16 257 автомобилей этой модели ( +161,4% относительно февраля 2022 года).

— за прошедший месяц было реализовано 16 257 автомобилей этой модели ( относительно февраля 2022 года). Lada Niva Legend — в феврале продажи составили 2774 единицы ( +83,5% ),

— в феврале продажи составили 2774 единицы ( ), Niva Travel — продано 3858 единиц (+64,7%).

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов отметил, что февральский результат продаж был достигнут в основном за счет действовавших государственных программам поддержки спроса. «Мы надеемся на их скорейшее возобновление для сохранения динамики восстановления российского автомобильного рынка»,— добавил он.

Из-за санкций у АвтоВАЗа начались трудности с запчастями, и заводы компании несколько раз уходили в простой. В 2022 году продажи компании снизились на 46%, было реализовано 188,6 тыс. авто. При этом в компании отмечали, что доля концерна на российском рынке по итогам прошлого года достигла 27,9%.

О ситуации с поддержкой рынка читайте в материале «Автопром недосчитается господдержки».

Милена Костерева