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Стоимость услуг по погребению в Казани выросла до 7,7 тысячи рублей

Власти Казани повысили стоимость услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению, до 7,7 тыс. руб. Это на 1,3 тыс. больше, чем годом ранее. Информация об этом опубликована в сборнике документов мэрИи.

Из общей суммы 3,5 тыс. руб. пойдут на рытье могилы и захоронение. При этом оформление необходимых документов будет бесплатным. Еще 2,5 тыс. руб. пойдут на предоставление и доставку гроба и других необходимых для погребения предметов, оставшиеся деньги потратят на перевозку тела или останков умершего на кладбище.

"Ъ-Казань"

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