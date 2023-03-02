Жилой комплекс «Белый город» в Нижнем Новгороде остался без электричества

Жители жилого комплекса «Белый город» в микрорайоне Кузнечиха пожаловались на отключение электричества. По их словам, с вечера 1 марта как минимум в пяти 18-этажных домах нет света, горячей воды и отопления, не работают лифты.

«Председатели домов говорят, что предположительно поврежден кабель, трансформаторные подстанции обесточены. Обслуживающая организация сменилась, ищут ответственного за участок»,– написала местная жительница Анастасия Кормщикова.

По ее словам, ночью по заявке жителей приезжали специалисты «Россетей», но выяснилось, что за подачу электроэнергии в «Белый город» отвечает другая компания. Трансформаторная будка была закрыта, утром ее вскрыли сотрудники МЧС вместе с полицейскими.

Аварию на фактически не обслуживаемой подстанции устраняет подрядчик от администрации Советского района вместе со специалистами «Нижновэнерго» (филиал «Россетей»), сообщили «Ъ-Приволжье» в пресс-служебе мэрии. Электроснабжение домов планируют восстановить в ближайшее время.

Елена Ковалева