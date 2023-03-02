Пять человек будут судить за похищение 188 свиней у агрофирмы «Ариант»

В Челябинской области суд рассмотрит уголовное дело пятерых жителей Еманжелинского и Увельского района, обвиняемых в похищении свиней и корма для них у ООО «Агрофирма „Ариант“». Сумма ущерба составила почти 836 тыс. руб., сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, соучастники тайно похитили с территории свинокомплекса, расположенного в поселке Красногорский Увельского района, 188 свиней и 200 кг корма для животных. Часть похитителей работали на предприятии «Арианта».

Фигуранты обвиняются в краж и покушении на кражу, совершенные организованной группой (п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ). В ходе следствия соучастники вернули часть украденного на сумму более 550 тыс. руб. Уголовное дело рассмотрит Увельский районный суд.