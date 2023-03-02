Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пять человек будут судить за похищение 188 свиней у агрофирмы «Ариант»

В Челябинской области суд рассмотрит уголовное дело пятерых жителей Еманжелинского и Увельского района, обвиняемых в похищении свиней и корма для них у ООО «Агрофирма „Ариант“». Сумма ущерба составила почти 836 тыс. руб., сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, соучастники тайно похитили с территории свинокомплекса, расположенного в поселке Красногорский Увельского района, 188 свиней и 200 кг корма для животных. Часть похитителей работали на предприятии «Арианта».

Фигуранты обвиняются в краж и покушении на кражу, совершенные организованной группой (п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ). В ходе следствия соучастники вернули часть украденного на сумму более 550 тыс. руб. Уголовное дело рассмотрит Увельский районный суд.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...