Свердловчанин отсудил у государства за незаконное уголовное преследование 500 тыс. рублей

Житель Нижнесергинского района (Свердловская область) через суд взыскал с Российской Федерации компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование в размере 513 тыс. руб., сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. По данным ведомства, в 2018 году мужчину застали с убитым зайцев в одном из охотоведческих хозяйств и возбудили в отношении него уголовное дело о незаконной охоте по п.«б» ч.1 ст. 258 УК РФ. Спустя год дело прекратили из-за отсутствия состава преступления.

Не дождавшись официального извинения от прокурора, свердловчанин обратился в суд с иском к Министерству финансов РФ в лице управления Федерального казначейства Свердловской области о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование в размере 600 тыс. рублей.

По словам мужчины, в течение 342 дней в отношении него действовало обязательство о явке, проводились допросы, очные ставки, изымалось имущество, что причинило ему нравственные страдания, пострадала деловая репутация. В итоге суд взыскал взыскал с Российской Федерации 1,5 руб. за каждый день уголовного преследования.

Ранее житель Тюмени отсудил у России за незаконное уголовное преследование 250 тыс. руб. В отношении него было возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Потом суд признал мужчину невиновным и оправдал по предъявленному обвинению.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина