В петербургском метро с 4 марта будут размещать новую схему линий

Обновленная схема петербургского метрополитена, отражающая закрытие станций и пересадки на пригородную железную дорогу, начнет появляться на станциях и вагонах поездов с 4 марта, сообщила «Фонтанка».

На новой схеме будет указано, что «Чернышевская» и «Ладожская» находятся на капитальном ремонте до 2024 года. Также будут указаны пересадки с «Пушкинской» и «Купчино» на пригородные поезда ОЖД до Павловска, где в конце 2022 года было запущено тактовое движение. При этом перспективные и строящиеся линии подземки на новой схеме отражены не будут.

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