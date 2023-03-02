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Дороги Южного Урала усилили телеком-покрытием

Южноуральцы стали больше времени проводить в пути. Число жителей, которые хотя бы раз выезжали за пределы своего региона и путешествовали по стране, выросло на 15% по сравнению с прошлым годом. Только в феврале каждый час в дорогу отправлялись порядка 400 человек с сим-картами МегаФона. Для путешественников оператор улучшил покрытие трасс.

Топовыми направлениями для поездок южноуральцев в этом году стали Екатеринбург, Москва и Уфа. В эти города отправился почти каждый третий турист из региона. Также в первую десятку входят Сургут, Тюмень, Санкт-Петербург, Оренбург, Казань, Самара и Пермь. Набирают популярность и необычные места – Калмыкия и Якутия.

Для комфорта путешественников МегаФон улучшил покрытие и увеличил емкость сети на автодорогах Челябинской области: Магнитогорск-Белорецк, Магнитогорск – Южноуральск, Кизильское – Бреды, Челябинск – Москва, Челябинск – Магнитогорск и Магнитогорск – Сибай. Кроме того, улучшения затронули направление к хребту Уреньга, который стал пользоваться повышенной популярностью у жителей области и туристов из соседних регионов. Ковровое покрытие обеспечено и на популярной трассе Челябинск – Екатеринбург.

Сигнал МегаФона также уверенно ловит более чем на 95% территории 32 важных магистральных автодорог России. Протяженность покрытия связью, по данным последнего исследования Роскомнадзора, составила свыше 26 тысяч километров. На 13 транспортных артериях покрытие достигает 100%. Среди них А-310 Челябинск – Троицк, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-7 «Волга», М-10 «Россия», А-147 Джубга – Сочи и другие.

Еще на 12 дорогах федерального значения телефон будет уверенно ловить сеть на протяжении свыше 95% пути. Это такие трассы как М-5 «Урал» (Москва - Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск), Р-254 «Иртыш» (Челябинск – Курган - Омск – Новосибирск), М-4 «Дон» (Москва – Воронеж -– Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск), А-370 «Уссури» (Хабаровск – Владивосток) и другие.

«Оставаться на связи и быть онлайн крайне важно, особенно в пути. Уверенный прием в смартфоне – это навигация, оперативная помощь в чрезвычайных ситуациях, спокойствие близких. Мы уже подсвечиваем “зелёным” сигналом тысячи километров дорог и продолжаем работать в этом направлении, как на уровне региона, так и в масштабах всей страны», – отмечает директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов.

ПАО «МЕГАФОН»

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