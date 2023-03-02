За сутки в Саратовской области зарегистрировано 23 случая пневмонии

В Саратовской области зарегистрировано 284 новых случая COVID-19, 23 из них сопровождаются пневмонией, один протекает без симптомов, остальные – с признаками ОРВИ. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество официально зарегистрированных с начала пандемии случаев коронавируса составляет 311965, выздоровели 304373, в том числе 210 – за сутки.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове (138 человек), Балаковском (74), Балашовском (25), Энгельсском (17) районах.

Среди новых пациентов 40 детей и подростков и 73 взрослых 50-64 лет.

Марина Ковалева