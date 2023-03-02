Ярославский «Тензор» поднялся в рейтинге Forbes

Ярославская IT-компания «Тензор» поднялась в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, который составил Forbes. В 2023 году «Тензор» занял 11 место, его стоимость Forbes оценил в $0,7 млрд. В рейтинге 2022 года компания занимала 23 место со стоимостью $0,236 млрд.

В целом ведущие российские IT-компании за год подешевели на $14 млрд. Рост стоимости, по данным «Ъ», показали разработчики отечественного программного обеспечения, к которым относится и «Тензор».

Самым известным продуктом компании, существующей с 1996 года, является система СБИС. «Тензор» имеет 11 центров разработки, 7 тыс. сотрудников и 4,5 млн клиентов.

Антон Голицын