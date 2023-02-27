Интернет-компании выстроили по росту

Российские IT-компании за год подешевели на $14 млрд. Рейтинг крупнейших корпораций составил Forbes. Его возглавили «Яндекс», Wildberries и Ozon. Год назад в тройку входил «Авито», который в этот раз занял лишь шестую строчку. Некоторые организации из списка подешевели из-за продажи актива российскому собственнику. Другие же смогли улучшить свои показатели, например, разработчики отечественного ПО и маркетплейсы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Подробности — в справке “Ъ FM”:

Рейтинг самых дорогих компаний рунета, как и в прошлом году, возглавляет «Яндекс». Правда, по итогам 2022-го он подешевел более чем в полтора раза — с $17 млрд до $10 млрд. Против самой корпорации санкции не вводили, но под ограничения попали топ-менеджеры, например, бывший гендиректор Тигран Худавердян и сооснователь Аркадий Волож, которые оставили свои посты. На втором и третьем местах оказались крупнейшие маркетплейсы Wildberries и Ozon. Им удалось улучшить результаты по сравнению с прошлым годом. Например, стоимость актива семьи Бакальчук, по оценкам Forbes, увеличилась с $7,5 млрд до $9,8 млрд. Тренд не затронул разве что «AliExpress Россия». От нее отказался иностранный акционер, и бизнес компании в прошлом году не рос. Некоторые крупные компании рунета подешевели из-за их продажи. Так, сервис «Авито» потерял две трети своей стоимости — Forbes оценил его почти в $2,5 млрд. В октябре нидерландская инвестгруппа Prosus, которая владела 100% акций доски объявлений, продала актив. А фонд Elbrus Group, в свою очередь, избавился от 22% акций HeadHunter. В итоге сервис по поиску работы потерял в цене больше $1 млрд.

Удешевление IT-компаний — мировой тренд, который наметился в прошлом году. Акции корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в России) по итогам 2022-го рухнули на 64%. Amazon упал на 50%, а стоимость бумаг материнской компании Google — Alphabet — на 39%. Кроме того, многие игроки начали массово увольнять сотрудников. На «Яндексе» мировой тренд тоже отразился, однако были и другие причины, связанные с особенностями бизнеса корпорации, отметил аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын:

«"Яндекс" достиг больших оборотов, диверсификации своего бизнеса за счет ухода в низкомаржинальные отрасли. Поэтому к общему удешевлению IT-компаний в целом, которое затронуло и Google, и другие компании, добавляется смена основного направления деятельности "Яндекса". Если раньше это была в основном поисковая машина, то сейчас это в первую очередь агрегатор такси, логистическая компания и маркетплейс и только во вторую — поиск, если судить по выручке.

Что касается интереса к нему со стороны российских инвесторов, они очень прагматичны. Они хотят, чтобы публичная компания платила дивиденды, и оценивают ее исходя из дивидендной доходности. Соответственно, от нее ждут ответа на вопрос, сколько раз в году, когда и в каком объеме будут выплачиваться дивиденды. "Яндекс" же в ближайшее время на него не ответит, поэтому у инвесторов к нему особого интереса нет».

Улучшили свои позиции в рейтинге самых дорогих компаний рунета и разработчики отечественного ПО. По оценкам Forbes, «СКБ Контур», «Тензор» и «Группа Позитив» подорожали более чем в два раза. Издание связывает это с уходом из страны западных поставщиков. Мировые тенденции замедления роста IT-компаний на этих игроках не сказались, отметил основатель и CEO «Бюро цифровых технологий» Виталий Зарубин. Маркетплейсы, по его словам, также продолжат развиваться:

«В России сейчас другие, более локальные тренды. Здесь есть некий рост компаний, поскольку расширяется рынок, увеличивается число клиентов, которые находятся непосредственно в стране. Если раньше количество компаний, которые работали с условным "Битрикс24" от 1С, было ограниченным из-за высококонкурентной среды, то сейчас, поскольку она сокращается специальными методами, появляется гораздо больше организаций, которые пользуются услугами "Битрикса".

То же можно сказать о Kaspersky, "Контур.Диадок", стали более востребованными отечественные операционные системы. Мне кажется, маркетплейсы сохранят такие же темпы роста. В России до сих пор довольно невысокий уровень проникновения онлайна. Он хорошо распространен в ведущих городах-миллионниках, но, если взять все 140-150 млн населения, большая часть не покрыта».

В рейтинг Forbes также вошли онлайн-кинотеатры — Kion, Ivi, Start и Okko. Стоимость прошлогоднего лидера среди компаний этого сегмента, Ivi, просела на $500 млн. По мнению собеседников “Ъ FM”, это произошло из-за срыва планов по выходу на IPO и привлечению зарубежных инвесторов.

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Елена Иванова