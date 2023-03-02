В Курской области построят 13 км дорог за 850 млн рублей

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Курской области до конца 2023 года планируется построить три дорожных объекта, рассказали в пресс-службе облправительства. Их общая протяженность составит более 13,6 км, объем вложений — более 850 млн руб., в том числе из федеральной казны.

Речь идет о дороге к мясохладобойне в Курском и Октябрьском районах, трассе 2-е Плоское — Черновец — Владимировка — Сейм в Пристенском и Мантуровском районах, а также подъездной дороге к комбикормовому заводу в Октябрьском районе региона.

Владимир Зоркий