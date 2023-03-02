Сбербанк начал работу с юрлицами в Крыму

Сбербанк начал работу с юридическими лицами в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба банка.

В настоящее время офисы финорганизации на территории республики еще не открылись, работу с предпринимателями и компаниями ведут в выездном режиме.

«Мы предоставляем предпринимателям из этого региона самые востребованные наши продукты и сервисы. А в ближайшие месяцы откроем на полуострове и первые офисы для обслуживания всех категорий клиентов»,— отметил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.

В дальнейшем линейка продуктов для бизнеса будет расширяться, кроме того, финансовая организация намерена расширить сеть банкоматов на территории полуострова.

Сбербанк объявил об открытии своих отделений в Крыму и Севастополе в январе текущего года. Первые офисы откроют в крупных городах, а позднее на всей территории региона.

Анастасия Донскова

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